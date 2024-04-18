Речь идет о лягушках Haddadus binotatus. Именно они являются самым распространенным видом лягушек в южноамериканских лесах.

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Почему крошечные лягушки неистово кричат?

Haddadus binotatus, маленькие существа длиной всего 64 миллиметра, разработали уникальную стратегию выживания. Несмотря на свой крошечный размер, эти лягушки нашли способ преодолеть свои ограничения в физическом бою – они издают громкие крики, чтобы отогнать угрозу.

Исследователи подтвердили, что лягушки могут производить ультразвуковые сигналы, которые слышны для других животных, но не слышны для человеческого уха.

Этот боевой клич лягушки колеблется от 7 до 44 килогерц, тогда как люди слышат только звуки около 20 килогерц,

– говорит бихевиорист Убират Феррейра Соуза.

Haddadus binotatus продемонстрировала интересные способности / Фото Germano Woehl Jr.

Специфический крик, который выдают некоторые лягушки, является лишь одним из компонентов ряда защитных действий. Лягушки начинают с того, что выгибают спину и поднимают переднюю часть тела, после чего открывают рот, готовясь к крику. Затем они издают громкий крик, прежде чем окончательно закрыть рот. Считается, что эта последовательность действий является важным защитным механизмом, который используют эти лягушки.

Ученые предположили, что лягушачий крик может иметь двойную цель: отпугивать хищников и привлекать естественных врагов хищника для защиты лягушки.