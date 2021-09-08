Лисенок устроило "атаку" на фотографа: курьезное видео

Фотографы Мариус и Йенс Андре Мехаммер Биркеланд специализируются на съемках дикой природы. В одном из путешествий, что была на Лофотенские острова, они имели возможность "пообщаться" с маленьким лисенком.

Чтобы не спугнуть животных, один из фотографов лег на землю и затаился. Услышав легкое шуршание, Мариус ожидал, что увидит кролика или зайца. Однако к нему стал приближаться лисенок.

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Он не только подошло к лежащему фотографу, но и схватило мужчину за штаны, пытаясь потянуть. Мариус не смог сдержаться и рассмеялся, чем напугал животное. Лисенок отскочил в сторону, однако продолжил бегать вокруг и рассматривать мужчину.

Смотрите видео встречи лисенок с фотографами:

По словам фотографов, у них ни разу не было такого близкого контакта с диким животным. Кроме того, по их мнению, этот лисенок еще не встречал людей, поэтому и проявлял интерес.

"Я бы не рекомендовал вам контактировать с лисами из-за большой вероятности заразиться бешенством. Но если вы вдруг встретили лису, ложитесь на землю и наблюдайте за ней. Это уникальный опыт", — написал Мариус в своем инстаграм.

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Смотрите, какие кадры с лисенком сделали фотографы: