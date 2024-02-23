Любознательная лиса украла телефон спасателя и сделала селфи-видео: эти кадры сделают ваш день

Офицер RSPCA в Великобритании настроил свой телефон, чтобы снимать спасение животных. Но неожиданно на горизонте появилась любознательная лиса.

Рудая не собиралась позировать спасателю, и решила стать непосредственным автором видеороликов. Она схватила устройство и убежала с ним, пока он еще записывал.

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Любознательная лиса украла телефон спасателя

На видео видно, как лиса кладет телефон под ближайший куст и нюхает его, успев при этом сделать селфи-видео. Фицкоста догнал животное и умудрился вернуть телефон.

На самом деле в лесу было две лисы, кто-то позвонил в RSPCA и сообщил, что одна из них была ранена. Я настроил свой телефон на съемку, и когда готовился поймать лису с едой и капканом, она подбежала, обнюхала телефон и убежала с ним!

- поделился офицер службы спасения животных Бен Фицкоста.

По словам очевидца, лиса сделала его день очень забавным.

Как это было: смотрите видео

Офицеру пришлось бежать трусцой, чтобы догнать лису и вернуть телефон, – он знал, что рыжая бросит его где-то в кустах.

После этого спасателю удалось найти вторую лису и оказать ей необходимую помощь.

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