Его хозяева Джош Роу и Кей Като говорят, что забрали фламандского великана с мясного рынка в Модесто, что в штате Калифорния (США). С тех пор он "работает" животным для терапии и участвует в различных публичных мероприятиях.

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Спасенный от бойни 30-килограммовый кролик стал звездой соцсетей

Трехлетний кролик стал местной знаменитостью в Сан-Франциско. Людям очень нравится его характер и удивительные размеры.

30-килограммовый кролик покоряет соцсети / Фото из инстаграма @alex.thegreat100

Хозяева часто привозят своего домашнего любимца в больницы и аэропорты, чтобы подбодрить пациентов и пассажиров.

Однажды мы подумали, почему бы не взять его с собой на прогулку? Сразу поняли, что люди будут любить его так же сильно, как и мы,

– рассказывают владельцы.

Недавно пара сделала Алекса более мобильным – теперь у него есть светодиодная коляска с выгравированным именем и мини-электромобиль в стиле Mercedes SLK. На удивление, он очень быстро научился им управлять.

Като говорит, что они любят выставлять кролика напоказ, ведь он заставляет людей чувствовать себя лучше и сам любит внимание. Хотя на самом деле хозяева не ожидали, что он получит такую популярность.

30-килограммовый кролик Алекс стал звездой социальных сетей / Фото из инстаграма @alex.thegreat100

Трехлетний кролик стал местной знаменитостью в Сан-Франциско / Фото из инстаграма @alex.thegreat100

Благодаря своим феноменальным габаритам и особой харизме Алекс заинтересовал более 26 тысяч подписчиков в Instagram и почти 34 тысяч – в TikTok. Некоторые его видео собрали более миллиона просмотров.