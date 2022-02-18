Лестницы, колеса для бега и немного места для хозяина: фото и видео большого кошачьего дома
Источник:Bored Panda
Основательный благотворительной организации ZenByCat, которого зовут Питер, взял с улицы более 20 кошек. Чтобы четырехлапым было комфортно, он построил настоящее царство.
Мужчина купил дом еще в 1988 году и превратил его в место, где котам было комфортно и уютно.
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Там есть все необходимое – лежанки, когтеточки, лесницы, безопасные растения, отдельные миски для еды и воды, колесо для бега, пункты наблюдения и немного места для хозяина.
Смотрите фото: какой дом сделал Питер
Смотрите видео, которое опубликовал Питер в соцсетях:
Кроме того, мужчина заботится о котах, которым поставили диагноз FIP — кошачий инфекционный перитонит.Инфекционный перитонит кошек (FIP) – это заболевание, имеющее высокую летальность и которым могут страдать как взрослые коты, так и котята. FIP возникает у очень небольшого процента кошек и котят. Возбудителем является распространённый вирус, который называется "коронавирусом кошек".
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Созданная Питером организация ZenByCat занимается сбором средств для исследований болезни и поиска лекарств против нее.