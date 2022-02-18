Чоловік купив будинок ще у 1988 році й перетворив його на місце, де котам була комфортно та затишно.
Цікаво Кіт із дивовижною мімікою: чому з його світлин у соцмережах роблять меми
Там є все необхідне – лежанки, кігтеточки, драбинки, безпечні рослини, окремі миски для їжі та води, колесо для бігу, пункти спостереження та трішки місця для госопдаря.
Дивіться фото: який будинок зробив Пітер
Дивіться відео, яке опублікував Пітер в соцмережах:
Крім того, чоловік дбає про котів, яким поставили діагноз FIP — котячий інфекційний перитоніт.
Читайте також Собака любить літати на параплані разом з господарем: вражаючі фото та відео
Створена Пітером організація ZenByCat займається збором коштів для досліджень хвороби та пошуку ліків проти неї.