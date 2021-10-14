Ленился гулять: какой способ прогулки выбрал хитрый пес – забавное вирусное видео
Источник:Daily Paws
Когда-то собаки породы чау-чау были грозными охранниками и верными спутниками китайских императоров. Но теперь они – домашние песики, хорошие компаньоны, а иногда – герои веселых видео.
Этот пес напомнил пользователям сети о том, как они не хотят идти на работу утром в понедельник. Узнайте, какой способ прогулки выбрал для себя хитрый и ленивый пес.
Важно Почему коты пьют мало воды и как предотвратить их обезвоживание
Лег на землю
Собаку породы чау-чау вывели на прогулку в Центральный парк в Нью-Йорке. Но пес не хотел гулять и решил "проехаться" с ветерком.
Пользователь тиктока с ником coffeebeanzzzzzzz сняла на видео прогулку хитрого четвероногого. Он спокойно лежит на земле, а владелец тянет его на поводке.
Прохожие останавливались и смотрели / Скриншот с видео
Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на эту замечательную картину.
Вот за что я люблю Центральный парк, – написала автор видео.Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.
Видео быстро стало популярным в сети. За короткое время его посмотрели почти 8 миллионов пользователей.
Чау-чау не хотел гулять: смотрите смешное видео
Почему важно выгуливать собаку на поводке
- Это убережет вашего пса от автомобилей и внезапного выбегания на дорогу.
- Собаке на поводке сложнее подобрать с земли что-то опасное: в частности, яд.
- Так вы убережете нервы прохожих, ведь не все любят собак. Кроме того, собака тоже будет защищена от действий неадекватных лиц.
- На поводке ваша собака не сможет подбежать к другим псам, которые могут быть настроены агрессивно.
- Закон обязывает владельцев выгуливать собак на поводке в общественных местах.