Этот пес напомнил пользователям сети о том, как они не хотят идти на работу утром в понедельник. Узнайте, какой способ прогулки выбрал для себя хитрый и ленивый пес.

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Лег на землю

Собаку породы чау-чау вывели на прогулку в Центральный парк в Нью-Йорке. Но пес не хотел гулять и решил "проехаться" с ветерком.

Пользователь тиктока с ником coffeebeanzzzzzzz сняла на видео прогулку хитрого четвероногого. Он спокойно лежит на земле, а владелец тянет его на поводке.



Прохожие останавливались и смотрели / Скриншот с видео

Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на эту замечательную картину.

Вот за что я люблю Центральный парк, – написала автор видео.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Видео быстро стало популярным в сети. За короткое время его посмотрели почти 8 миллионов пользователей.

Чау-чау не хотел гулять: смотрите смешное видео

Почему важно выгуливать собаку на поводке