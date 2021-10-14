Цей пес нагадав користувачам мережі про те, як вони не хочуть йти на роботу вранці у понеділок. Дізнайтеся, який спосіб прогулянки обрав для себе хитрий та лінивий пес.

Важливо Чому коти п'ють мало води і як запобігти їхньому зневодненню

Ліг на землю

Собаку породи чау-чау вивели на прогулянку до Центрального парку в Нью-Йорку. Але песик не хотів гуляти й вирішив "проїхатися" з вітерцем.

Користувачка тіктоку з ніком coffeebeanzzzzzzz зняла на відео прогулянку хитрого чотирилапого. Він спокійнісінько лежить на землі, а власник тягне його на повідці.

Чау-чау не хотів гуляти
Перехожі зупинялися і дивилися / Скриншот з відео

Перехожі зупинялися, щоб подивитися на цю чудову картину.

Ось за що я люблю Центральний парк, – написала авторка відео.

Відео швидко стало популярним в мережі. За короткий час його переглянули майже 8 мільйонів користувачів.

Чау-чау не хотів гуляти: дивіться кумедне відео

Чому важливо вигулювати собаку на повідці

  • Це вбереже вашого песика від автомобілів та раптового вибігання на дорогу.
  • Собаці на повідці складніше підібрати з землі щось небезпечне: зокрема, отруту.
  • Так ви вбережете нерви перехожих, адже не всі полюбляють собак. Окрім того, пес теж буде захищений від дій неадекватних осіб.
  • На повідці ваш собака не зможе підбігти до інших псів, які можуть бути налаштовані агресивно.
  • Закон зобов'язує власників вигулювати собак на повідці в громадських місцях.