Кулинарные способности у обезьянки: как смогла приготовить суши

Видео с маленькой обезьянкой, которую назвали Биби, собрало более 6 миллионов просмотров. Все потому, что кроха имеет кулинарные способности.

Согласно ролику, Биби должна была приготовить роллы. Для этого она использовала такие ингредиенты как рис, огурец, морковь и сосиска.

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Когда все было нарезано, обезьянка начала раскладывать все наполнения на рис в листьях нори. Только после этого все скручивала в роллы. Кроме того, Биби хотела со всеми поделиться готовым блюдом.

Смотрите видео: как обезьянка готовит роллы

Под видео пользователи были поражены кулинарными способностями маленькой обезьянки.

"До чего же приятно на тебя смотреть, маленький мой Повар! Все умеет делать. И поела, и родных накормила".

"И не надо в суши-бар идти – свои (домашние) вкуснее".

"Биби такая умница".

"Какая милая обезьянка, прямо как ребенок, очень нравится".

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