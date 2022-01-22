Згідно з роликом, Бібі мала приготувати роли. Для цього вона використовувала такі інгредієнти, як рис, огірок, морква та сосиска.

Важливо Як зробити шкіру кота здоровою, а шерсть блискучою: результат за 3 тижні з Purina ONE®

Коли усе було порізана, мавпочка почала розкладати усе наповнення на рис у листі норі. Тільки після цього усе скручувала у роли. Крім того, Бібі хотіла з усіма поділитися готовою стравою.

Дивіться відео: як мавпочка готує роли

Під відео користувачі були вражені кулінарними здібностями маленької мавпочки.

  • "До чого ж приємно на тебе дивитися, маленький мій Кухар! Все вміє робити. І поїла, і рідних нагодувала".
  • "І не треба в суші-бар йти — свої (домашні) смачніші".
  • "Бібі така розумниця".
  • "Яка мила мавпочка, прямо як дитина, дуже подобається".

Цікаво Улюбленець киян – горила Тоні одержав різдвяні подарунки з Німеччини

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео