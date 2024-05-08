Недавно биологи завершили ежегодный весенний сезонный подсчет детенышей, и были приятно удивлены. Этот год ознаменовался самым успешным сезоном размножения за последнюю четверть века.

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Куколки Дьявольской дыры размножились

Куколки Дьявольской дыры были определены как небольшой вид, имеющий длину около 35 миллиметров. Самцы этого вида характеризуются ярким голубым окрасом, тогда как самки имеют более светлый оттенок бирюзы. Эти уникальные рыбы обитают в пещере, наполненной водой с умеренной температурой примерно 33°C, исключительно в верхних 24 метрах пещеры.

Ученые определили, что куколки Дьявольской дыры имеют наименьший в мире ареал обитания среди всех позвоночных на планете. Эти куколки зависят от ограниченного участка солнечного света, чтобы питаться водорослями, демонстрируя свою уникальную адаптацию к выживанию в окружающей среде.

Этот вид может оказаться на грани исчезновения из-за потери среды обитания: "участок света", необходимый рыбам, весьма ненадежный – сейсмическая активность может привести к выплескиванию воды, что разрушит шельф,

– опасаются ученые.

Кроме того, ученые до сих пор не знают, насколько глубока пещера – ее дна достичь ранее так и не удалось.



Куколки Дьявольской дыры тысячелетиями живут в изоляции / Фото USFWS / O. Feuebacher

Какие результаты были раньше?

Ученые заметили значительное сокращение популяции детенышей Дьявольской дыры за последние два десятилетия. В начале 1990-х годов в пещере каждую весну насчитывали около 200 – 250 куколок, но последние исследования показали, что их количество сократилось до 90 особей.

В 2013 году исследователи нашли лишь 35 куколок. Однако, этом году есть и хорошие новости: исследователи насчитали 191 детеныша дьявольской норы, что является самым высоким показателем с марта 1999 года.

В своем заявлении старший биолог Майкл Швемм из Службы рыбных ресурсов и дикой природы США объявил, что ученые проведут полугодовой подсчет рыбы осенью 2024 года. Швемм выразил удовлетворение положительной тенденцией, наблюдаемой в популяции этой изменчивой рыбы.