Гигантский хищник способен питаться крокодилами: как выглядит китоглав

В глубоких болотах Восточной Африки китоглав считается одним из самых загадочных и страшных хищников. Эта массивная птица, размером почти с человека, завораживает своим величием и непредсказуемым поведением.

Кто такой китоглав?

Китоглав – это большая птица с удивительными размерами. Он может быть очень высоким, почти как человек, 110 – 140 сантиметров, но некоторые могут быть еще больше и достигать даже 152 сантиметра. Имеет огромные крылья, которые выглядят почти словно плащ, одетый на птицу.

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Птица имеет грозный клюв, способен без труда разорвать на части добычу, намного больше ее самой. Эти одиночные или парные существа, которых иногда можно увидеть небольшими группами, демонстрируют манеру полета, напоминающую полеты цапли, с втянутой шеей и вытянутыми ногами. Несмотря на тяжелые и медленные движения, китоглавы могут легко "скользить" на почти неподвижных крыльях.



Клювом-сачком китоглав зачерпывает рыбу и лягушек вместе с водой почти как пеликан / Фото Википедия

Продолжительность жизни китоглава может достигать до 50 лет, обеспечивая ему долгое и впечатляющее существование в своей естественной среде.

Охотничьи способности птицы

Миролюбивый, на первый взгляд, китоглав на самом деле является грозным охотником в болотной экосистеме. Оснащенный массивным клювом длиной до 30 сантиметров, этот верховый хищник охотится на рыбу, змей и даже крокодиловое потомство.

Его охотничья стратегия поражает: стоя неподвижно в болоте, он внезапно бросается вперед, чтобы добыть свою добычу.



Китоглав имеет невероятный клюв / Фото Википедия

Социальные способности птицы

Однако, китоглав – не только удачный охотник, но и существо со сложной социальной структурой. Обычно эти птицы ведут одинокий образ жизни, но гнездятся они в парах, которые остаются верными друг другу и откладывают около трех яиц.

Конкуренция между братьями и сестрами часто приводит к тому, что только один птенец из каждого гнезда выживает до взрослого возраста. Обычно это тот, что самый сильный и выносливый, что вытесняет меньших из борьбы за пищу, или просто их убивает. Второй или третий птенец становится лишь запасным вариантом в случае, если первый не выживет.

Хотя китоглавов часто сравнивают с аистом, на самом деле они имеют свое место в природе, они единственные в своем роде и имеют более широкую семейную ветвь, чем можно было бы подумать.

Как выглядит китоглав: смотрите видео