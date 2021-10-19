Новое исследование показало, что кошки могут быть такими же ласковыми как собаки. Также котики могут привязываться к хозяевам и скучать по ним не меньше, чем псы.

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Существует мнение, что кошки не привязаны к своему владельцу / Фото Unsplash

Как проводили исследование

Для исследования было отобрано 70 котят и 38 взрослых кошек. Животных оставляли в комнате с хозяевами на 2 минуты, затем их разлучили на 2 минуты, а потом снова разрешили встретиться.

Исследование показало, что коты имеют такую же привязанность к своим хозяевам, как и собаки.



Ученые выяснили, что коты чувствовали стресс, когда оставались в одиночестве / Фото Unsplash

65% кошек демонстрировали признаки сильного стресса, когда владелец выходил из комнаты. После того как их человек появлялся в комнате снова, коты успокаивались.

А 35% котиков оставались в состоянии стресса даже тогда, когда хозяин возвращался. Этот стиль привязанности больше похож на поведение детей.

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Каждый владелец это знает

Владельцы кошек знают, какими ласковыми могут быть эти животные. Однако, в отличие от собак, коты проявляют свою любовь не всегда, а когда сами этого захотят.

А теперь исследование официально доказало, что кошки могут быть такими же ласковыми и привязанными к людям как собаки.



Хозяева знают, что коты также бывают очень ласковыми / Фото Unsplash

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