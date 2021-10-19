Нове дослідження показало, що коти можуть бути такими ж ласкавими, як собаки. Також котики можуть прив'язуватися до господарів та сумувати за ними не менше, аніж пси.

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Існує думка, що коти не прив'язані до свого власника / Фото Unsplash

Як проводили дослідження

Для дослідження було відібрано 70 кошенят та 38 дорослих кішок. Тварин залишали з господарями на 2 хвилини, потім їх розлучили на 2 хвилини, а далі знову дозволили зустрітися.

Дослідження показало, що коти мають таку ж прихильність до своїх господарів, як і собаки.



Вчені з'ясували, що коти відчували стрес, коли залишалися на самоті / Фото Unsplash

65% котів демонстрували ознаки сильного стресу, коли власник виходив з кімнати. Після того, як їх людина з'являлася в кімнаті знову, коти заспокоювалися.

А 35% котиків залишалися у стані стресу навіть тоді, коли господар з’являвся знову. Цей стиль прив'язаності більше схожий на поведінку дітей.

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Кожен власник це знає

Власники котів знають, якими ласкавими можуть бути ці тваринки. Однак, на відміну від собак, коти проявляють свою любов не завжди, а коли самі цього захочуть.

А відтепер дослідження офіційно довело, що коти можуть бути такими ж ласкавими й прихильними до людей, як собаки.



​Господарі знають, що коти також бувають дуже ласкавими / Фото Unsplash

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