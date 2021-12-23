Краб помог мужчине достать выпавшую из окна футболку: забавное видео

В Китае мужчина воспользовался крабом, чтобы достать выпавшую из окна футболку. Такую идею сравнили с фильмом "Миссия невыполнима".

Мужчина, живущий в городе Ханчжоу, случайно уронил свою одежду из окна. Он не мог покинуть дом из-за карантинных ограничений, поэтому придумал необычный способ, как достать футболку.

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Для этого взял живого краба, привязал к веревке и медленно спусти из окна. Когда вещи зацепились за его клешни, китаец стал вытаскивать существо.

"Кто сделал это лучше: Итан Хант (Том Круз) в фильме 1996 года "Миссия невыполнима" или этот мохнатый краб в Ханчжоу?", — подписал видео мужчина.

Смотрите видео: как краб достал футболку

В социальных сетях ролик собрало более 11 тысяч просмотров. Кроме того, люди активно оставляли свои комментарии:

"Гениальная идея".

"Весело".

"Мы используем рыболовный крючок, прикрепленный к удочке, но некоторые люди уже живут в 3000 году".

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