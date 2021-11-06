Коты, живущие "на работе": подборка пронзительных черно-белых фото

У некоторых кошек есть необычный дом: они живут в магазинах, мастерских и на фабриках. Фотограф из Италии создала подборку фотографий котиков, которые "работают" наравне с людьми.

Марианна Зампьери – фотограф из Венеции. Она называет себя "котографом" – ведь подавляющее большинство ее фотографий посвящено котикам.

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Монохромные фото кошек

Марианна делает фото с котиками в черно-белых цветах. Такие фото ярко передают сюжет и характер каждого пушистика.

Хочу сказать, что все мои фотографии сделаны с уважением к каждой кошке. Ничего не притворно и не вынужденно, – делится Марианна.

Кот Рави в этническом магазине



Фото Marianna Zampieri

Зигги в книжном магазине



Фото Marianna Zampieri

Джуда в стеклянной лаборатории



Фото Marianna Zampieri

Пальмира в зоомагазине



Фото Marianna Zampieri

Диас в гончарной мастерской



Фото Marianna Zampieri

Ромео в ювелирном магазине



Фото Marianna Zampieri

Все фото – живые и непринужденные

Здесь вы никогда не увидите кошек, которых силой держат на руках. Все должно быть максимально спонтанно, чтобы передать атмосферу обыденной близости, – рассказывает о проекте фотография.

Полдо в книжном магазине



Фото Marianna Zampieri

Пепе в ателье



Фото Marianna Zampieri

Баффо в магазине велосипедов

Чтобы питомцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ.которые нравятся котам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.



Фото Marianna Zampieri

Наппо в мастерской, где производят текстильную обивку для мебели.



Фото Marianna Zampieri

Нандо в газетном киоске



Фото Marianna Zampieri

Рита в страховом агентстве



Фото Marianna Zampieri

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Больше фото кошек можно увидеть в инстаграме фотографа или на официальном сайте. Марианна делает фотографии уличных кошек в Венеции, домашних котиков и даже свадебные открытки с домашними питомцами.

Больше замечательных фото кошек на работе смотрите здесь / Фото Marianna Zampieri