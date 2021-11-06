Коты, живущие "на работе": подборка пронзительных черно-белых фото

6 ноября 2021 , 12:23
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Источник:

Boredpanda

У некоторых кошек есть необычный дом: они живут в магазинах, мастерских и на фабриках. Фотограф из Италии создала подборку фотографий котиков, которые "работают" наравне с людьми.

Марианна Зампьери – фотограф из Венеции. Она называет себя "котографом" – ведь подавляющее большинство ее фотографий посвящено котикам.

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Монохромные фото кошек

Марианна делает фото с котиками в черно-белых цветах. Такие фото ярко передают сюжет и характер каждого пушистика.

Хочу сказать, что все мои фотографии сделаны с уважением к каждой кошке. Ничего не притворно и не вынужденно, – делится Марианна.

  1. Кот Рави в этническом магазине


Фото Marianna Zampieri

  1. Зигги в книжном магазине


Фото Marianna Zampieri

  1. Джуда в стеклянной лаборатории


Фото Marianna Zampieri

  1. Пальмира в зоомагазине


Фото Marianna Zampieri

  1. Диас в гончарной мастерской


Фото Marianna Zampieri

  1. Ромео в ювелирном магазине


Фото Marianna Zampieri

Все фото – живые и непринужденные

Здесь вы никогда не увидите кошек, которых силой держат на руках. Все должно быть максимально спонтанно, чтобы передать атмосферу обыденной близости, – рассказывает о проекте фотография.

  1. Полдо в книжном магазине


Фото Marianna Zampieri

  1. Пепе в ателье


Фото Marianna Zampieri

Чтобы питомцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® производит продукты, которые нравятся котам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

  1. Баффо в магазине велосипедов


Фото Marianna Zampieri

  1. Наппо в мастерской, где производят текстильную обивку для мебели.


Фото Marianna Zampieri

  1. Нандо в газетном киоске


Фото Marianna Zampieri

  1. Рита в страховом агентстве


Фото Marianna Zampieri

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Больше фото кошек можно увидеть в инстаграме фотографа или на официальном сайте. Марианна делает фотографии уличных кошек в Венеции, домашних котиков и даже свадебные открытки с домашними питомцами.

Больше замечательных фото кошек на работе смотрите здесь / Фото Marianna Zampieri

 

 

Автор: Аліна Рудченко