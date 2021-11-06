Коты, живущие "на работе": подборка пронзительных черно-белых фото
Источник:Boredpanda
У некоторых кошек есть необычный дом: они живут в магазинах, мастерских и на фабриках. Фотограф из Италии создала подборку фотографий котиков, которые "работают" наравне с людьми.
Марианна Зампьери – фотограф из Венеции. Она называет себя "котографом" – ведь подавляющее большинство ее фотографий посвящено котикам.
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Монохромные фото кошек
Марианна делает фото с котиками в черно-белых цветах. Такие фото ярко передают сюжет и характер каждого пушистика.
Хочу сказать, что все мои фотографии сделаны с уважением к каждой кошке. Ничего не притворно и не вынужденно, – делится Марианна.
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Кот Рави в этническом магазине
Фото Marianna Zampieri
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Зигги в книжном магазине
Фото Marianna Zampieri
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Джуда в стеклянной лаборатории
Фото Marianna Zampieri
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Пальмира в зоомагазине
Фото Marianna Zampieri
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Диас в гончарной мастерской
Фото Marianna Zampieri
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Ромео в ювелирном магазине
Фото Marianna Zampieri
Все фото – живые и непринужденные
Здесь вы никогда не увидите кошек, которых силой держат на руках. Все должно быть максимально спонтанно, чтобы передать атмосферу обыденной близости, – рассказывает о проекте фотография.
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Полдо в книжном магазине
Фото Marianna Zampieri
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Пепе в ателье
Фото Marianna Zampieri
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Баффо в магазине велосипедов
Фото Marianna Zampieri
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Наппо в мастерской, где производят текстильную обивку для мебели.
Фото Marianna Zampieri
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Нандо в газетном киоске
Фото Marianna Zampieri
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Рита в страховом агентстве
Фото Marianna Zampieri
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Больше фото кошек можно увидеть в инстаграме фотографа или на официальном сайте. Марианна делает фотографии уличных кошек в Венеции, домашних котиков и даже свадебные открытки с домашними питомцами.
Больше замечательных фото кошек на работе смотрите здесь / Фото Marianna Zampieri