Коты залезли под потолок и подглядывают за людьми: 20 курьезных фото

Коты обожают сидеть на высоких местах, ведь там они чувствуют себя в безопасности. Кроме того, такое место отдыха позволяет наблюдать за всем, что происходит на "подконтрольной" им территории.

Если в вашем доме есть котик, специалисты советуют обустроить для него место на возвышении, где любимец сможет сидеть и лежать. А если у вас живет не только кот, но и собака, такое место становится крайне необходимым: там кот сможет спрятаться от чрезмерного внимания песика.

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