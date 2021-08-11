Лень или хитрость: коты выбирают пищу в свободном доступе, обходя головоломки

Чтобы наесться, кот преимущественно выберет миску, стоящую в свободном доступе. В то же время другие виды животных отдадут предпочтение выполнению простого теста, чтобы получить пищу.

Новое исследование о поведении кошек провели в Калифорнийском университете Дэвиса и Школы ветеринарной медицины при ней. Его результаты показали, что кошки предпочитают есть с легкодоступной миски, а не решать простую головоломку, чтобы получить пищу.

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Это не про кошачью лень

В исследовании при руководстве ученой Микель Дельгадо 17 котам дали головоломку с кормом и свободную миску с едой. Головоломка позволяла котам легко видеть пищу, но требовала определенных манипуляций, чтобы ее извлечь. Некоторые из котов раньше даже выполняли этот трюк.

Коты, которые были частью исследования, носили мониторы активности. Они показали, что даже более активные кошки все же выбирали еду в свободном доступе. Руководитель эксперимента отметила, что такое поведение котов не значит, что им не нравятся задачи. Ее предыдущие исследования, наоборот, показывают, что легкие загадки являются важной частью для ментального обогащения котов.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь



Коты выбирали миску со свободным доступом к пище / Фото с Unsplash

Почему коты предпочитают беспрепятственно наедаться – пока непонятно. Ученые предполагают, что пищевые головоломки, использованные в исследовании, возможно, не стимулировали естественное кошачье охотничье поведение. Именно оно предусматривает засаду на добычу. Этим в частности коты и отличаются от других видов животных.

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Есть ряд исследований, которые показывают, что большинство видов, включая птиц, грызунов, волков, приматов предпочитают работать на еду. Что удивляет, так это то, что кошки, единственные из всех этих видов, не выявили сильной тенденции к контрафакту,

– рассказала бихевиорист Микель Дельгадо.