Коты спасли брошенную новорожденную девочку: что сделали четырехлапые

Девочку, которой 5 дней, родители оставили умирать в грязной яме. Ребенка спасли только благодаря неравнодушным кошкам.

Полиция Мумбаи сообщила, что новорожденную девочку удалось спасти благодаря уличным котам.

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Группа четырехлапых активно и необычно вела себя на обочине дороги. Часть из них шипела, другая громко мурлыкала или мяукала. Все смогло привлечь внимание неравнодушных.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Рядом с котами в сточной канаве люди увидели малыша. Оказалось, что девочка родилась несколько дней тому назад. Малыша завернули в грязную рубашку и частично погрузили в сточные воды.



Найденная девочка / Фото Mumbai Police

Полицейские переодели ребенка в чистое, накормили и отвезли в больницу. Девочка была обезвожена, но быстро поправлялась.

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Почему бросили ребенка – пока неизвестно. По мнению следователей, мать могла отказаться от малыша из-за традиции избавляться от девочек. Ведь рождение сына уважается больше.