Коты, похожие на драматических актеров: подборка забавных фото

Иногда котики удивляют своих хозяев настоящей актерской игрой. Не пустили в дом, начали купать или завели собаку – все это может стать причиной стресса у кота.
Некоторые любимцы демонстрируют свою злость, страх или недовольство особенно забавно. Предлагаем посмотреть подборку фото и убедиться, что котики имеют непревзойденный актерский талант.
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Этот котик просит друга не бросать его / Фото Reddit
Кот ревнует хозяина к песику / Фото Reddit
Когда не пускают на кровать / Фото Reddit
Когда хозяин внезапно зашел в комнату / Фото Reddit
Этот кот не любит купаться / Фото Reddit
Этот котик хочет выйти гулять, но на улице дождь / Фото Reddit
Кошачьи Ромео и Джульетта / Фото Reddit
Испугался собак / Фото Reddit
Лучшее место для отдыха утром, когда все собираются на работу / Фото Reddit
Драматический сон / Фото Imgur
Просто захотелось покричать / Фото Reddit
Если хочешь побыть в одиночестве / Фото Reddit
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Этот котик против того, чтобы его трогали / Фото Reddit