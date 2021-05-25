Коты, похожие на драматических актеров: подборка забавных фото

Иногда котики удивляют своих хозяев настоящей актерской игрой. Не пустили в дом, начали купать или завели собаку – все это может стать причиной стресса у кота.

Некоторые любимцы демонстрируют свою злость, страх или недовольство особенно забавно. Предлагаем посмотреть подборку фото и убедиться, что котики имеют непревзойденный актерский талант.

Интересно Дуа Липа, Майли Сайрус, Вупи Голдберг, Опра: звезды, которые за адопцию, а не покупку животных



Этот котик просит друга не бросать его / Фото Reddit



Кот ревнует хозяина к песику / Фото Reddit



Когда не пускают на кровать / Фото Reddit

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь



Когда хозяин внезапно зашел в комнату / Фото Reddit



Этот кот не любит купаться / Фото Reddit



Этот котик хочет выйти гулять, но на улице дождь / Фото Reddit



Кошачьи Ромео и Джульетта / Фото Reddit



Испугался собак / Фото Reddit



Лучшее место для отдыха утром, когда все собираются на работу / Фото Reddit



Драматический сон / Фото Imgur



Просто захотелось покричать / Фото Reddit



Если хочешь побыть в одиночестве / Фото Reddit

В Украине В Харькове впервые родился бизончик: где можно увидеть малыша



Этот котик против того, чтобы его трогали / Фото Reddit