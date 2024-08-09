Коты тоже переживают потерю и способны горевать: признаки того, что вашему пушистику плохо

Смерть домашнего любимца может стать невыносимым испытанием для любого хозяина. Но недавнее исследование показывает, что потери не менее эмоциональны и для самих пушистиков.

Так, исследование показало, что коты обладают способностью тяжело переживать смерть своих товарищей, которые жили рядом. Они проявляют признаки печали, которые можно заметить – о чем именно говорится.

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Коты также переживают потерю и способны горевать

Недавнее исследование собрало информацию от 412 владельцев кошек о немедленных и долгосрочных изменениях в поведении их любимцев после смерти другого животного. Исследователи проводили интервью, чтобы изучить влияние потери домашнего любимца на кошачьих компаньонов.

Результаты показали, что поведение кошек может существенно меняться в зависимости от их отношений с умершим животным. Это касается режима сна, склонности к поиску внимания и количества времени, проведенного в одиночестве.

Чем дольше кошка жила с умершим животным, тем больше было заметно, что они скучают... Это свидетельствует о том, что наши кошачьи друзья могут отражать горе своих опекунов,

– говорят исследователи.



Коты также переживают потерю и способны горевать / Фото Unsplash

Команда надеется, что полученные результаты помогут бросить вызов стереотипу о котах как отстраненных и асоциальных.