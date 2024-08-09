Так, дослідження показало, що коти мають здатність важко переживати смерть своїх товаришів, які жили поруч. Вони проявляють ознаки суму, які можна помітити – про що саме мовиться.

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Коти також переживають втрату і здатні горювати

Нещодавнє дослідження зібрало інформацію від 412 власників котів про негайні та довгострокові зміни в поведінці їхніх улюбленців після смерті іншої тварини. Дослідники проводили інтерв'ю, щоб вивчити вплив втрати домашнього улюбленця на котячих компаньйонів.

Результати показали, що поведінка котів може суттєво змінюватися залежно від їхніх стосунків з померлою твариною. Це стосується режиму сну, схильності до пошуку уваги й кількості часу, проведеного на самоті.

Чим довше кішка жила з померлою твариною, тим більше було помітно, що вони сумують... Це свідчить про те, що наші котячі друзі можуть віддзеркалювати горе своїх опікунів,

– кажуть дослідники.



Коти також переживають втрату і здатні горювати / Фото Unsplash