Коты в коробках, которые стали звездами инстаграма: 10 веселых фото
Источник:Daily Paws
Каждый владелец пушистика замечал, что его кот любит сидеть в коробках больше всего. Котики действительно выбирают коробки, потому что они теплые, уютные и интересно шуршат.
Что может быть милее фото кота в коробке? Правильно, ничего. Поэтому предлагаем посмотреть подборку фото котиков в картонных коробках, которые понравились пользователям инстаграма.
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Оливер
Фото с инстаграма indyandoliver
Сер Саймон
Фото с инстаграма sirsimonofsays
Оскар
Фото из инстаграма oscardelablack
Чилл Пилл
Фото с инстаграма chill_pill
Чай с молоком
Фото с инстаграма little_icemilktea
Ньян
Фото с инстаграма nyanyanyant
Китти
Фото с инстаграма catsand_plants
Гратасс
Фото с инстаграма pawsome_silvercat
Моти
Фото с инстаграма mochi.uni.meow
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Луна
Фото с инстаграма yourlovelyluna