Коты в коробках, которые стали звездами инстаграма: 10 веселых фото

18 сентября 2021 , 18:26
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Источник:

Daily Paws

Каждый владелец пушистика замечал, что его кот любит сидеть в коробках больше всего. Котики действительно выбирают коробки, потому что они теплые, уютные и интересно шуршат.

Что может быть милее фото кота в коробке? Правильно, ничего. Поэтому предлагаем посмотреть подборку фото котиков в картонных коробках, которые понравились пользователям инстаграма.

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Оливер


Фото с инстаграма indyandoliver

Сер Саймон


Фото с инстаграма sirsimonofsays

Оскар


Фото из инстаграма oscardelablack

Чилл Пилл


Фото с инстаграма chill_pill

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Чай с молоком


Фото с инстаграма little_icemilktea

Ньян


Фото с инстаграма nyanyanyant

Китти


Фото с инстаграма catsand_plants

Гратасс


Фото с инстаграма pawsome_silvercat

Моти


Фото с инстаграма mochi.uni.meow

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Луна


Фото с инстаграма yourlovelyluna

 

Автор: Аліна Рудченко