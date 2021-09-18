Что может быть милее фото кота в коробке? Правильно, ничего. Поэтому предлагаем посмотреть подборку фото котиков в картонных коробках, которые понравились пользователям инстаграма.
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Оливер
Фото с инстаграма indyandoliver
Сер Саймон
Фото с инстаграма sirsimonofsays
Оскар
Фото из инстаграма oscardelablack
Чилл Пилл
Фото с инстаграма chill_pill
Чай с молоком
Фото с инстаграма little_icemilktea
Ньян
Фото с инстаграма nyanyanyant
Китти
Фото с инстаграма catsand_plants
Гратасс
Фото с инстаграма pawsome_silvercat
Моти
Фото с инстаграма mochi.uni.meow
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Луна
Фото с инстаграма yourlovelyluna