Что может быть милее фото кота в коробке? Правильно, ничего. Поэтому предлагаем посмотреть подборку фото котиков в картонных коробках, которые понравились пользователям инстаграма.

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Оливер



Фото с инстаграма indyandoliver

Сер Саймон



Фото с инстаграма sirsimonofsays

Оскар



Фото из инстаграма oscardelablack

Чилл Пилл



Фото с инстаграма chill_pill

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Чай с молоком



Фото с инстаграма little_icemilktea

Ньян



Фото с инстаграма nyanyanyant

Китти



Фото с инстаграма catsand_plants

Гратасс



Фото с инстаграма pawsome_silvercat

Моти



Фото с инстаграма mochi.uni.meow

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Луна