Что может быть милее фото кота в коробке? Правильно, ничего. Поэтому предлагаем посмотреть подборку фото котиков в картонных коробках, которые понравились пользователям инстаграма.

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Оливер

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма indyandoliver

Сер Саймон

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма sirsimonofsays

Оскар

Фото котов в коробках
Фото из инстаграма oscardelablack

Чилл Пилл

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма chill_pill

Чай с молоком

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма little_icemilktea

Ньян

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма nyanyanyant

Китти

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма catsand_plants

Гратасс

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма pawsome_silvercat

Моти

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма mochi.uni.meow

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Луна

Фото котов в коробках
Фото с инстаграма yourlovelyluna