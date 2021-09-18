Чи може бути щось миліше за фото кота в коробці? Правильно, нічого. Тому пропонуємо переглянути підбірку фото котиків у картонних коробках, які сподобалися користувачам інстаграму.

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Олівер



Фото з інстаграму indyandoliver

Сер Саймон



Фото з інстаграму sirsimonofsays

Оскар



Фото з інстаграму oscardelablack

Чіл Піл



Фото з інстаграму chill_pill

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Чай з молоком



Фото з інстаграму little_icemilktea

Ньян



Фото з інстаграму nyanyanyant

Кітті



Фото з інстаграму catsand_plants

Гратасс



Фото з інстаграму pawsome_silvercat

Моті



Фото з інстаграму mochi.uni.meow

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Луна



Фото з інстаграму yourlovelyluna