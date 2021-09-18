Чи може бути щось миліше за фото кота в коробці? Правильно, нічого. Тому пропонуємо переглянути підбірку фото котиків у картонних коробках, які сподобалися користувачам інстаграму.

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Олівер

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму indyandoliver

Сер Саймон

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму sirsimonofsays

Оскар

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму oscardelablack

Чіл Піл

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму chill_pill

Чай з молоком

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму little_icemilktea

Ньян

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму nyanyanyant

Кітті

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму catsand_plants

Гратасс

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму pawsome_silvercat

Моті

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму mochi.uni.meow

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Луна

Фото котів у коробках
Фото з інстаграму yourlovelyluna