Миссия выполнима: в Шотландии успешно спасают от вымирания милейших диких котят

В прошлом году 19 диких кошек, выращенных в неволе, были выпущены на волю в Национальном парке Кернгормс в Шотландии в рамках значительной природоохранной акции. Эта инициатива является частью проекта "Спасти диких кошек", который возглавляет Королевское зоологическое общество Шотландии.

Проект направлен на восстановление исчезающей шотландской популяции европейского дикого кота (Felis silvestris). Исследователи обнаружили, что по крайней мере две самки родили очаровательных детенышей – их удалось поймать на камеру.

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В Шотландии спасают от вымирания самых милых диких котят

Теперь команда впервые заметила, что по меньшей мере две из выпущенных самок диких кошек родили потомство – появление матерей с детенышами было снято на камеру.

Мы подозревали, что детеныши появились на свет, поскольку поведение самок, в частности движения и активность, резко изменились. Однако у ученых не было подтверждений, пока кадры с котятами не были сняты камерами,

– говорит Кэри Лэнгридж из Saving Wildcats.

Исследователи достигли первых успехов в восстановлении популяции, в основном благодаря поддержке местных фермеров, рейнджеров и общины. Впоследствии команда наблюдала и снимала новорожденных котят, что стало важной вехой в их усилиях по сохранению популяции.

Родители детенышей остается неопределенными, но ученые надеются, что они были рождены самцами того же вида. Однако существует вероятность, что самки могли скреститься с домашними котами. Такое скрещивание представляет наибольшую угрозу для выживания популяции диких котов в Шотландии, предостерегают эксперты.

У нескольких самок диких шотландских кошек появились детеныши: смотрите видео

По словам соавтора исследования, доктора Хелен Сенн, ученым трекеры показывают, что две самки сталкивались с самцами диких кошек, однако их отцовство до сих пор официально не подтверждено. Когда детеныши немного подрастут, ученые попытаются взять образцы ДНК, чтобы установить отцовство.

Почему они под угрозой?

Когда-то дикие кошки были широко распространены в Шотландии: они впервые прибыли сюда с материковой Европы около 9000 лет назад. Однако, потеря среды обитания и охота привели к снижению численности диких кошек уже к концу 19 века, а в следующем веке скрещивание и распространение болезней от одичавших домашних кошек привели к тому, что популяция оказалась на грани исчезновения.

До 2019 года считалось, что шотландская дикая кошка находится на грани исчезновения в дикой природе.

По словам Сенн, сегодня есть надежда, что рождение котят в естественной среде обитания станет первым в череде успешных шагов по восстановлению популяции. Эти рождения демонстрируют, что процесс разведения диких кошек для выпуска в дикую природу работает, поскольку выпущенные животные научились охотиться и выживать. Таким образом ученые надеются, что вскоре популяция шотландских кошек сможет восстановиться.