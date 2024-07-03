Проект направлен на восстановление исчезающей шотландской популяции европейского дикого кота (Felis silvestris). Исследователи обнаружили, что по крайней мере две самки родили очаровательных детенышей – их удалось поймать на камеру.

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В Шотландии спасают от вымирания самых милых диких котят

Теперь команда впервые заметила, что по меньшей мере две из выпущенных самок диких кошек родили потомство – появление матерей с детенышами было снято на камеру.

Мы подозревали, что детеныши появились на свет, поскольку поведение самок, в частности движения и активность, резко изменились. Однако у ученых не было подтверждений, пока кадры с котятами не были сняты камерами,

– говорит Кэри Лэнгридж из Saving Wildcats.

Исследователи достигли первых успехов в восстановлении популяции, в основном благодаря поддержке местных фермеров, рейнджеров и общины. Впоследствии команда наблюдала и снимала новорожденных котят, что стало важной вехой в их усилиях по сохранению популяции.

Родители детенышей остается неопределенными, но ученые надеются, что они были рождены самцами того же вида. Однако существует вероятность, что самки могли скреститься с домашними котами. Такое скрещивание представляет наибольшую угрозу для выживания популяции диких котов в Шотландии, предостерегают эксперты.

У нескольких самок диких шотландских кошек появились детеныши: смотрите видео

По словам соавтора исследования, доктора Хелен Сенн, ученым трекеры показывают, что две самки сталкивались с самцами диких кошек, однако их отцовство до сих пор официально не подтверждено. Когда детеныши немного подрастут, ученые попытаются взять образцы ДНК, чтобы установить отцовство.

Почему они под угрозой?

Когда-то дикие кошки были широко распространены в Шотландии: они впервые прибыли сюда с материковой Европы около 9000 лет назад. Однако, потеря среды обитания и охота привели к снижению численности диких кошек уже к концу 19 века, а в следующем веке скрещивание и распространение болезней от одичавших домашних кошек привели к тому, что популяция оказалась на грани исчезновения.

До 2019 года считалось, что шотландская дикая кошка находится на грани исчезновения в дикой природе.

По словам Сенн, сегодня есть надежда, что рождение котят в естественной среде обитания станет первым в череде успешных шагов по восстановлению популяции. Эти рождения демонстрируют, что процесс разведения диких кошек для выпуска в дикую природу работает, поскольку выпущенные животные научились охотиться и выживать. Таким образом ученые надеются, что вскоре популяция шотландских кошек сможет восстановиться.