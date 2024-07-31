"Все мое": сеть рассмешила реакция котика на его обед – рыба в десятки раз больше

На камеру попал крошечный белый котенок, который столкнулся с рыбой размером с небольшую акулу. Реакция котенка на это неожиданное чудо из глубин была просто необычайной.

Сначала он издал крик, то ли от ужаса, то ли от восторга, которое, вероятно, было слышно даже на дне океана. А потом начал трапезу. Предлагаем и Вам на это взглянуть.

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Сеть рассмешила реакция котика на его обед

В дерзкой схватке миниатюрный хищник столкнулся с морским гигантом в напряженный "момент противостояния". Продемонстрировав поразительную ловкость, котенок с легкостью взобрался на массивного морского великана, а затем начал радостно пищать и пытаться съесть свой гигантский рыбный стейк.

Кажется, пушистик достиг нового рекорда по соотношению размеров хищника и жертвы. Судя по реакции котика, он ужасно этим доволен.

Как это было: смотрите видео