Сначала он издал крик, то ли от ужаса, то ли от восторга, которое, вероятно, было слышно даже на дне океана. А потом начал трапезу. Предлагаем и Вам на это взглянуть.

Смотрите также Им завидуют не только собаки, а и люди: посмотрите как обедают собачки, у которых хозяин шеф-повар

Сеть рассмешила реакция котика на его обед

В дерзкой схватке миниатюрный хищник столкнулся с морским гигантом в напряженный "момент противостояния". Продемонстрировав поразительную ловкость, котенок с легкостью взобрался на массивного морского великана, а затем начал радостно пищать и пытаться съесть свой гигантский рыбный стейк.

Кажется, пушистик достиг нового рекорда по соотношению размеров хищника и жертвы. Судя по реакции котика, он ужасно этим доволен.

Как это было: смотрите видео