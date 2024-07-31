Спочатку він видав крик, чи то від жаху, чи то від захоплення, яке, ймовірно, було чути навіть на дні океану. А згодом почав трапезу. Пропонуємо і Вам на це глянути.

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Мережу розсмішила реакція котика на його обід

У зухвалій сутичці мініатюрний хижак зіткнувся з морським гігантом у напружену "мить протистояння". Продемонструвавши вражаючу спритність, кошеня з легкістю видерлося на масивного морського велетня, а потім почав радісно пищати і намагатися з'їсти свій гігантський рибний стейк.

Здається, пухнастик досягнув нового рекорду за співвідношенням розмірів хижака і жертви. Судячи з реакції котика, він страшенно цим задоволений.

Як це було: дивіться відео