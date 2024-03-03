И котик из недавно опубликованного видео – яркий тому пример. Если вас беспокоят боли в спине, повторяйте упражнение, которое делал пушистый, хотя бы раз в день, и все снимет как рукой сняло!

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Котик показал упражнение, после которого спина точно не будет болеть

Забавный котик заснул в такой позе, что, видимо, у каждого человека при взгляде на нее заболела спина или косточки. Еще бы, ведь голова пушистого каким-то образом оказалась где-то посередине туловища, а лапки были вывернуты.

После такого упражнения боли в спине точно не будут беспокоить. Однако, только при условии, если вы котик.

Как это было: смотрите видео

Кошка хотела проверить терпение "мужа" и получила нагоняй

Некоторые люди и животные считают, что их главная миссия – доводить других до бешенства. Обычно, стереотипно, такое поведение приписывают женщинам, вот и кошечка из опубликованного видео, видимо, подтверждает это. Она решила надоедать своему пушистому "мужу". Но тот оказался очень крепким орешком, и его реакцию можно пересматривать целый день.

На опубликованном видео видно, как белая кошка всячески пытается привлечь внимание полосатого товарища, но тот не реагирует на нее никак. Вероятно, кошка хотела пофлиртовать с ним, но тот не понимал. Тогда пушистая решила "достать" кота – сперва гладила его по носу, потом по морде. Реакция пострадавшего оказалась очень адекватной.