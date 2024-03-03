І котик з нещодавно опублікованого відео – яскравий тому приклад. Якщо вас турбують болі у спині, повторюйте вправу, яку робив пухнастий, бодай раз в день, і все зніме мов рукою!

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Котик показав вправу, після якої спина точно не болітиме

Кумедний котик заснув у такій позі, що, мабуть, у кожної людини при погляді на неї захворіла спина чи кісточки. Ще б, адже голова пухнастого якимось чином виявилася десь посередині тулуба, а лапки були вивернуті.

Після такої вправи болі в спині точно не турбуватимуть. Однак, лише за умови, якщо ви котик.

Як це було: дивіться відео

Кішка хотіла перевірити терпіння "чоловіка" і отримала прочухана

Деякі люди і тварини вважають, що їхня головна місія – доводити інших до сказу. Зазвичай, стереотипно, таку поведінку приписують жінкам, от і кішечка з опублікованого відео, мабуть, підтверджує це. Вона вирішила надокучати своєму пухнастому "чоловікові". Але той виявився дуже міцним горішком, і його реакцію можна переглядати цілий день.

На опублікованому відео видно, як біла кішка всіляко намагається привернути увагу смугастого товариша, але той не реагує на неї ніяк. Ймовірно, кішка хотіла пофліртувати з ним, але той не розумів. Тоді пухнаста вирішила "дістати" кота – спершу гладила його по носу, потім по морді. Реакція постраждалого виявилася дуже адекватною.