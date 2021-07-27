Котенок ни на минуту не расстается с сестренкой-младенцем и первым обнаружил у нее болезнь

Маленький котенок Суши изрядно любит ребенка, с которым делит дом. Он никогда не отходит от нее, всегда спит рядом и первым догадался, что с ребенком что-то не так.

Мать девочки и хозяйка Суши постоянно снимала на видео неразлучную пару. Впоследствии она решила рассказать невероятную историю их дружбы всем и завела им тикток.

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Котенок не расстается с ребенком

Когда хозяйка подобрала Суши котенком, он был очень тихим и застенчивым. Впоследствии он акклиматизировался дома и чувствовал себя в безопасности. Его лучшей подружкой стала несколько месячная Ксайомара.

Суши ни на минуту не отходил от ребенка: спал с ней в кроватке, ел рядом, играл и очень горевал, когда Ксайомару выводили гулять. Девочка же в свою очередь рядом с котенком всегда смирно спит, любит держать его за лапку или гладить шелковистую шерсть.

Ксайомара и ее друг Суши / Скриншоты из видео

Единственный раз, когда Суши не было рядом с Ксайомарой – это когда у нее произошла сильная диарея. Суши не смог вытерпеть "аромата".

Мать ребенка Мэнди сразу поняла: это не разлей вода. Она не сомневается, что с котенком Ксайомаре хорошо и безопасно.

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Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Однажды Суши не слезал с шеи девочки, прижимался к ней и не мог оставить ни на секунду. Он как бы указывал Мэнди, что с малішкой что-то не то. И действительно: оказалось, что у нее из-за инфекции возникло воспаление горла. Мать очень удивилась, что котенок первым это заметил и указал на болезнь.

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Мэнди говорит: рада, что у ее ребенка появился такой искренний друг. Она знает, что вместе с ним детка будет в безопасности.