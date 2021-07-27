Кошеня ні на мить не розлучається із сестричкою-немовлям і першим виявив у неї хворобу

Маленьке кошеня Суші неабияк любить немовля, із яким ділить дім. Він ніколи не відходить від неї, завжди спить поруч і першим здогадався, що із дитиною щось негаразд.

Мати дівчинки і господарка Суші постійно знімала на відео нерозлучну пару. Згодом вона вирішила розповісти неймовірну історію їхньої дружби усім та завела їм тікток.

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Кошеня не розлучається із дитиною

Коли хазяйка підібрала Суші кошеням, він був дуже тихим і сором'язливим. Згодом він акліматизувався вдома і почувався у безпеці. Його найкращою подружкою стала декілька місячна Ксайомара.

Суші ні на мить не відходив від дитини: спав з нею у ліжечку, їв поруч, грався і дуже сумував, коли Ксайомару виводили гуляти. Дівчинка ж у свою чергу поруч із кошеням завжди сумирно спить, любить тримати його за лапку чи гладити шовковисту шерсть.

Ксайомара і її друг Суші / Скриншоти з відео

Єдиний раз, коли Суші не було поруч із Ксайомарою – це коли у неї сталася сильна діарея. Суші не зміг витерпіти "аромату".

Мати дитинки Менді одразу зрозуміла: це нерозлийвода. Вона не сумнівається, що з кошеням Ксайомарі добре і безпечно.

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Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Одного разу Суші не злазив із шиї дівчинки, тулився до неї та не міг лишити ні на секунду. Він ніби вказував Менді, що із малою щось не те. І справді: виявилося, що у неї через інфекцію виникло запалення горла. Мати дуже здивувалася, що кошеня першим це зауважило і вказало на хворобу.

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Менді розповідає: тішиться, що у її дитини з'явився такий щирий друг. Вона знає, що разом із ним мала буде у безпеці.