Сначала тигры играли котиком, а затем один из зверей схватил малыша зубами и убежал. Смелый котенок отбивался от хищников лапками: это можно заметить на видео.

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История котенка растрогала принцессу

Этими кадрами поделилась в своем инстаграме принцесса Дубая Латифа.

На помощь бедному коту прибежали надзиратели, вооруженные огнетушителем. В конце концов, котика удалось вырвать из пасти тигра.

После инцидента принцесса Латифа решила оставить котика себе. История закончилась действительно счастливо.

Отважный чудо-котенок! Этот беспризорный малыш попал в один из вольеров и был пойман тиграми. У него сейчас все хорошо и малыш больше не будет бездомным, – написала принцесса.

Котенок попал в вольер к тиграм: смотрите видео

Для того чтобы кот был здоров и счастлив, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

В инстаграме комментируют невероятную историю: