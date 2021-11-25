Сначала тигры играли котиком, а затем один из зверей схватил малыша зубами и убежал. Смелый котенок отбивался от хищников лапками: это можно заметить на видео.
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История котенка растрогала принцессу
Этими кадрами поделилась в своем инстаграме принцесса Дубая Латифа.
На помощь бедному коту прибежали надзиратели, вооруженные огнетушителем. В конце концов, котика удалось вырвать из пасти тигра.
После инцидента принцесса Латифа решила оставить котика себе. История закончилась действительно счастливо.
Отважный чудо-котенок! Этот беспризорный малыш попал в один из вольеров и был пойман тиграми. У него сейчас все хорошо и малыш больше не будет бездомным, – написала принцесса.
Котенок попал в вольер к тиграм: смотрите видео
В инстаграме комментируют невероятную историю:
- "Мое сердце на мгновение остановилось".
- "Крошечный бездомный малыш будет иметь счастье и дом".
- "У котов действительно есть 9 жизней".
- "Быстрая реакция работников зоопарка".