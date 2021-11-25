Спершу тигри гралися котиком, а потім один зі звірів схопив малюка зубами та втік. Сміливе кошеня відбивалося від хижаків лапками: це можна побачити на відео.

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Історія кошеняти розчулила принцесу

Цими кадрами поділилася у своєму інстаграмі принцеса Дубая Латіфа.

На допомогу бідолашному коту прибігли наглядачі, озброєні вогнегасником. Зрештою, котика вдалося вирвати із пащі тигра.

Після інциденту принцеса Латіфа вирішила забрати котика собі. Історія закінчилася справді щасливо.

Відважне чудо-кошеня! Це безпритульне маля потрапило в один із вольєрів і було спіймано тиграми. У нього зараз все добре і маля більше не буде бездомним, – написала принцеса.

Кошеня потрапило у вольєр до тигрів: дивіться відео

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

В інстаграмі коментують неймовірну історію: