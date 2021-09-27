Кот заснул в необычной позе и стал мемом: курьезные фото
Источник:твиттер necode67
В социальных сетях люди активно распространяют мем, на котором изображен спящий кот. Ведь четвероногий смешно прижал лапки к груди, чем натолкнул людей на творчество.
Пользователь социальной сети твиттер с ником necode67 поделился с подписчиками случайным фото своего кота, которого зовут Року.
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Домашний любимец был таким уставшим, что заснул в довольно необычной для животного позе. Кот прижался к стене спиной, раскинул задние лапы, а передние прижал к груди.
"Кот, который переживает побочный эффект", — подписал фото хозяин Року.Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.
Кадр сразу стал очень популярным, ведь его лайкнули более 430 тысяч пользователей и начали придумывать мемы.
Например, пользователь твиттер с ником mr_onabassion предположил, что животное могло попасть в зону боевых действий и получить ранения.
Комментатор с ником gustrans считает, что кот похож на старца философа, к которому приходят паломники в надежде услышать мудрость.
Кот как философ / Фото твиттер
Некоторые из пользователей представили, что животное могло переживать из-за пандемии COVID-19 и думать о вирусе. Пользователь ubugedeco сделал свой арт с домашним животным, которому снились газеты с информацией о вирусе.
Арт с котом / Фото твиттер
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Еще кто-то увидел в фото что-то общее между котом и популярным практически год назад мемом.
Какие еще сделали мемы с котом / Фото НВ: