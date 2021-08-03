Бездомная кошка испортила игру на Янки-Стэдиум, что в Нью-Йорке. Животное внезапно выскочило на поле и начало бегать по нему.

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Игру пришлось временно прекратить. На видео заметно, что игроки пытаются поймать хвостатую хулиганку, однако она остается неуловимой.

Посмотри на эту кошку! Она быстрее, чем кто-либо из Янки, – пошутил телеведущий Кевин Браун во время трансляции матча.

В конце концов, животное убежало с поля самостоятельно – никому не удалось его поймать.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Кошка на бейсбольном поле во время матча: видео

Богомол на кепке

Еще один интересный случай произошел во время матча в Вашингтоне, округ Колумбия. Там на кепку игрока Виктора Роблеса сел огромный богомол.

Жук оставался на голове игрока во время напряженных попыток вырваться вперед.

Как бы там ни было, не говорите Виктору Роблесу, что он является центральным игроком с богомолом на голове, – пошутили члены его команды в твиттере.

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