Молодой мужчина вышел из машины и начал махать руками, чтобы отогнать муркотуна. Но наглый кот сидел невозмутимо.
Актуально Здоровье вашего кота: как предотвратить болезни ротовой полости
Водитель слегка махал ногой в надежде напугать животное. Но котику было все равно что от него требует человек. Он сидел и безразлично смотрел.
Водитель уговаривал кота отойти / Скриншот
В конце концов мужчина не выдержал и начал объезжать кота на своем большом внедорожнике. Но даже такой манёвр не испугал котика и он мужественно продолжил сидеть.
Пушистик доказал всем, что он здесь – король дороги и уступит место только тогда, когда захочет.
Посмотрите видео про кота, который перекрыл дорогу