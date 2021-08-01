Молодий чоловік вийшов з машини й почав махати руками, щоб відігнати муркотуна. Але нахабний кіт сидів незворушно.

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Водій злегка махав ногою в надії налякати тварину. Але котику було все одно, що від нього вимагає людина. Він сидів й байдуже дивився.



Водій вмовляв кота відійти / Скриншот

Зрештою чоловік не витримав і почав об'їжджати кота на своєму великому позашляховику. Але навіть такий маневр не налякав котика і він мужньо продовжив сидіти.

Пухнастик довів усім, що він тут – король дороги й поступиться місцем тільки тоді, коли захоче.

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