Кот ворвался в прямой эфир политической программы: забавное видео

Кот выскочил на стол во время трансляции политической программы. Событие произошло в студии грузинского телевидения "Кавказ".

Кот, которого зовут Какуца, во время прямого эфира элегантно запрыгнул на стол между ведущим и его гостем.

Интересно Лакомство для котов: как сделать любимца счастливым и здоровым

В этот момент Давид Акубардия вел диалог о политике со своим гостем Гедеваном Попхадзе. Забавный случай произошел в студии телеканала "Кавказ".

Участники программы не растерялись, а с улыбкой отреагировали на неожиданный поступок четвероногого. Ведущий сразу отметил, что это их кот – Какуца. Тогда гость решил пошутить, что любимец пришел, потому что хотел присоединиться к дискуссии.

Сам Какуца не планировал покидать понравившееся ему место. На просьбу Давида Акубардии, чтобы четвероногий спустился на пол, – не реагировал. Кот сел на стол и, не стесняясь, начал вылизывать свой хвост в прямом эфире телевидения. Кроме того, решил еще и подойти к гостю, чтобы тот его погладил.

Важно Как кошка очаровала всех курьеров города: тайный метод четырехлапой

Канал "Кавказ" распространил момент, когда кот "сорвал" прямой эфир. Его сразу подхватили и активно начали распространять зарубежные медиа.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Смотрите видео: как кот ворвался в прямой эфир телеканала​