Забавный случай произошел с котом и его двумя хозяйками еще в феврале. Однако только сейчас эти кадры оказались на популярном развлекательном ютуб-канале.

Важно Здоровье кошки в период беременности: полезные советы по уходу

Котик спас хозяев

Мама и дочь вышли во двор дома, однако входные двери закрылись. Тогда они стали думать, как попасть в дом. На помощь пришел кот, который буквально "сломал систему": просто отрыв "своим двуногим" двери.

Жительница Вьетнама бьет ладонью по стеклу, прося своего кота, чтобы тот открыл дверь. Котик без тени сомнения прыгнул на ручку двери, после чего она открылась.

Кот открыл дверь своим хозяйкам: смотрите видео

Позже женщина решила еще раз взглянуть на этот фокус. Она оставила камеру включенной и закрыла дверь. Тогда увидела, как ее любимец прыгает на ручку двери и открывает их.

Только посмотрите Самые симпатичные пациенты ветеринаров: подборка уникальных фото

Кот, который открывает холодильник

Подобный случай с котом недавно всколыхнул мировые СМИ. Украинский кот Кола из Закарпатья научился самостоятельно открывать дверцу холодильника. Люди были удивлены такому умению, а Кола появился на страницах международных изданий.

Кот из Закарпатья научился открывать холодильник: смотрите видео

Предупреждаем: на кадрах есть нецензурная лексика (18+)