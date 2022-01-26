Кот украл штаны хозяина, чтобы тот не вышел из дома: курьезное видео

Иногда домашние питомцы бывают слишком наглыми. Вот и этот котик решил не пускать своего хозяина на прогулку и украл самое важное, без чего тот не может выйти из дома.

Пушистик на видео взял штаны в зубы и принялся бежать с ними в неизвестном направлении. Владельцу животного пришлось преследовать его, чтобы забрать свою одежду.

Читайте также Как понять своего кота: причины удивительных привычек пушистых любимцев

Когда кота наконец догнали, он решил не сдаваться. Вцепился в штаны намертво, пока человек пытался отобрать предмет гардероба.

Кроме того, что кот неожиданно украл одежду, он еще изрядно вытер ею пол. Удивительно, как такой небольшой зверь смог убегать с немаленькими брюками в зубах.

Забавное видео набрало более 2,4 миллионов просмотров в тиктоке.

Кот решил не выпускать хозяина из дома: смотрите видео

Пользователи комментируют забавное видео:

"А мой кот на обувь ложится, чтобы я никуда не ушла".

"И гулять не пустил, и пыль с пола протер. Не кот, а золото".

"Потом и на работу не пустит".

Печальный кот Степан из Украины покорил сеть: смотрите видео