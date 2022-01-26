Кот украл штаны хозяина, чтобы тот не вышел из дома: курьезное видео
Источник:Ukr.media
Иногда домашние питомцы бывают слишком наглыми. Вот и этот котик решил не пускать своего хозяина на прогулку и украл самое важное, без чего тот не может выйти из дома.
Пушистик на видео взял штаны в зубы и принялся бежать с ними в неизвестном направлении. Владельцу животного пришлось преследовать его, чтобы забрать свою одежду.
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Когда кота наконец догнали, он решил не сдаваться. Вцепился в штаны намертво, пока человек пытался отобрать предмет гардероба.
Кроме того, что кот неожиданно украл одежду, он еще изрядно вытер ею пол. Удивительно, как такой небольшой зверь смог убегать с немаленькими брюками в зубах.
Забавное видео набрало более 2,4 миллионов просмотров в тиктоке.
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Пользователи комментируют забавное видео:
- "А мой кот на обувь ложится, чтобы я никуда не ушла".
- "И гулять не пустил, и пыль с пола протер. Не кот, а золото".
- "Потом и на работу не пустит".
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