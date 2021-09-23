Сальваторе Фацио, который является хозяином кота по кличке Этторе, должен был вылетать из США в Италию. Мужчина сдал домашнего любимца в багажный отсек и отправился на посадку. Уже по прибытии Сальваторе узнал, что животного на борту самолета не было.

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Компании по спасению животных Long Island Cat Kitten удалось получить разрешение на проведение поисков в аэропорту.

"Получить разрешение было довольно сложно. Мы вешали фото в терминале, когда работник администрации заметил, что ошейник, который нашли у взлетно-посадочной полосы, соответствует снимку", — вспомнил работник Long Island Cat Kitten.

Сначала мы не имели больших надежд поймать Этторе. Там приземляются сотни самолетов, он мог умереть,

– прокомментировал вице-президент компании Джон Дебакер.



Кот Этторе / Фото New York Post

Ловушка, которую создал Дебакер, наконец поймала кота. Этторе потерял несколько килограммов и имел царапины на носу. Однако в целом кот был здоровым.

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Сейчас он остается с девушкой Сальваторе и ждет его возвращения из Европы. "Владелец был очень счастлив", — добавил Джон Дебакер.