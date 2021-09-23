Сальваторе Фаціо, який є господарем кота по кличці Етторе, мав вилітати зі США до Італії. Чоловік здав домашнього улюбленця в багажний відсік та відправився на посадку. Вже після прибуття Сальваторе дізнався, що тварини на борту літака не було.

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Компанії з порятунку тварин Long Island Cat Kitten вдалося отримати дозвіл на проведення пошуків в аеропорту.

"Отримати дозвіл було досить складно. Ми вішали фото в терміналі, коли працівник адміністрації помітив, що нашийник, який знайшли біля злітно-посадкової смуги, відповідає кадру", – пригадав працівник Long Island Cat Kitten.

Спочатку ми не мали великих надій зловити Етторе. Там приземляються сотні літаків, він міг померти,

– прокоментував віцепрезидент компанії Джон Дебакер.



Кіт Етторе / Фото New York Post​

Пастка, яку створив Дебакер, нарешті спіймала кота. Етторе втратив кілька кілограмів та мав подряпини на носі. Проте загалом кіт був здоровим.

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Наразі він залишається з дівчиною Сальваторе та чекає на його повернення з Європи. "Власник був дуже щасливий", – додав Джон Дебакер.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.