Кот сравнил свою еду с ужином хозяина: почему реакция четырехлапого насмешила соцсети

Хозяева любят публиковать фотографии со своими домашними питомцами. Особенно, когда те делают смешные мордашки.

Кот, которого зовут Берти, покорил социальные сети из-за своей реакции на ужин. Хозяйка Келли-Ли Купер поделилась соответствующими фотографиями в инстаграм.

Важно Старение кота: какое профессиональное питание будет полезным для здоровья любимца

Согласно им, британский короткошерстный кот сидел за столом и грустно смотрит на человеческую пищу. Такая его мордашка покорила, как хозяев, так и пользователей соцсетей.

По словам Келли-Ли Купер, Берти временно живет с родителями, пока она занимается переездом. Чтобы легче переносить разлуку с любимцем, папа присылает ей фотографии кота, на которых он сидит за столом.

Известно, что сама хозяйка запрещает котику есть человеческую пищу, ведь заботится о его здоровье.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Смотрите фото: как котик реагировал на еду

Интересно Поднимается и падает обратно на подушку: соцсети покорил пес, который не любит вставать

В комментариях люди активно оставляли свое впечатление об увиденных фотографиях.

"Ходящий мем. Мне нравится его мордашка".

"Он заслуживает Оскара".

"Он такой милый! Выражение его мордашки бесценно".

Как харьковский кот Степан стал звездой сети: смотрите видео