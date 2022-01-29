Кіт, якого звати Берті, підкорив соціальні мережі через свою реакцію на вечерю. Господиня Келлі-Лі Купер поділилася відповідними світлинами в інстаграм.
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Згідно з ними, британський короткошерстий кіт сидів за столом та сумно дивиться на людську їжу. Така його мордочка підкорила, як господарів, так і користувачів соцмереж.
За словами Келлі-Лі Купер, Берті тимчасово живе з її батьками, доки вона займається переїздом. Щоб легше переносити розлуку з улюбленцем, тато надсилає їй фотографії кота, на яких він із ними сидить за столом.
Відомо, що сама господиня забороняє котику їсти людську їжу, адже піклується про його здоровʼя.
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У коментарях люди активно залишали свою враження щодо побачених світлин.
- "Ходячий мем. Мені подобається його мордочка".
- "Він заслуговує на Оскара".
- "Він такий милий! Вираз його мордочки безцінний".