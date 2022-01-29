Кот, которого зовут Берти, покорил социальные сети из-за своей реакции на ужин. Хозяйка Келли-Ли Купер поделилась соответствующими фотографиями в инстаграм.

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Согласно им, британский короткошерстный кот сидел за столом и грустно смотрит на человеческую пищу. Такая его мордашка покорила, как хозяев, так и пользователей соцсетей.

По словам Келли-Ли Купер, Берти временно живет с родителями, пока она занимается переездом. Чтобы легче переносить разлуку с любимцем, папа присылает ей фотографии кота, на которых он сидит за столом.

Известно, что сама хозяйка запрещает котику есть человеческую пищу, ведь заботится о его здоровье.

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В комментариях люди активно оставляли свое впечатление об увиденных фотографиях.

  • "Ходящий мем. Мне нравится его мордашка".
  • "Он заслуживает Оскара".
  • "Он такой милый! Выражение его мордашки бесценно".

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