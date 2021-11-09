Кот против тостера: кто победил – смотрите в курьезном видео
Источник:Reddit
Этот кот безусловно проиграл обычному домашнему тостеру. Бытовой прибор так испугал пушистика, что тот упал, полностью утратив собственное достоинство.
Есть вещи, способные напугать даже самого дерзкого кота. В случае с этим четырехлапым такой вещью стал тостер.
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Владелец обожает тосты
Забавное видео опубликовал пользователь платформы Reddit с ником Cfreeman9223. Кадры быстро покорили пользователей и попали в тренды.
Тост – мой любимый перекус, это легко, без всякого беспорядка и забот, – написал автор видео.
Вот только котик автора думал иначе.
Кот мирно спал
Пушистик спокойно спал на барной стойке. Рядом готовились любимые тосты его владельца.
Когда тостер выключился, а поджаренный хлеб выпрыгнул прямо возле кота, тот ужасно испугался. Кот подпрыгнул и упал прямо на пол с большой высоты. К счастью, животное не пострадало.Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.
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Кот испугался тостера: смотрите забавное видео